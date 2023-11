Britânica de 12 anos fica sem andar após contrair infecção grave em banheira de hidromassagem

A britânica Poppy Flaubert, de 12 anos, ficou sem andar após contrair uma grave infecção de pele em banheira de hidromassagem. Moradora da cidade de Cardiff, no País de Gales, no Reino Unido, ela foi diagnosticada com a Síndrome de Dor Complexa Regional (SDCR), condição rara que causa dores fortes e persistentes.

Conforme o jornal O GLOBO, ela foi tomar banho, percebeu a infecção, e começou a tratamento com antibióticos. Porém, há três anos, deu uma "topada" no pé e passou a sentir diversas dores crônicas.

O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido detalhou que essa síndrome costuma ser causada por lesões e afeta principalmente um único membro, podendo durar por anos. No entanto, ela também pode se espalhar para outras partes do corpo.

"Ficou cada vez mais dolorido, não entendíamos por que ela estava gritando de dor. Ela não conseguia colocar o pé no chão. Os médicos não sabiam o que estava errado", disse a mãe de Poppy, Georgina Flaubert.

Veja também

Dores intensas

Apesar de ter começado em um pé, a dor se espalhou para o outro, impedindo Poppy de andar e fazendo a jovem usar uma cadeira de rodas. Poppy também tem sensibilidade extrema ao toque, sentindo dor com a chuva.

Georgina Flaubert Mãe de Poppy "(A dor) é tão intensa que até mesmo uma pena tocando nela é como uma faca a esfaqueando. É tão difícil vê-la com tanta dor e saber que não há nada que possamos fazer para ajudá-la".

O único tratamento que funciona com Poppy é o chamado “Scrambler”, que utiliza paracetamol intravenoso e envia sinais para todo o corpo, estimulando o cérebro o perceber os estímulos como "normais". Porém, os resultados são temporários e só existe na Itália.

Por conta da condição da filha, Georgina realiza campanhas para aumentar a conscientização sobre a SDCR, pedindo mais tratamentos acessíveis no Reino Unido e pesquisas sobre a doença.