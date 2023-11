Cardápio da primeira classe do Titanic é leiloado por quase 100 mil dólares

Havia ostras, salmão com molho holandês, carne de vaca, pombo, pato, frango, ervilhas, batatas, pães e pudim Victoria. O menu variado é um vislumbre do que os passageiros da primeira classe do Titanic tinham à disposição no jantar em 11 de abril de 1912, quando o navio partiu de Queenstown, na Irlanda, com destino a Nova York.

O cardápio, item histórico badalado por colecionadores, foi leiloado na Inglaterra por quase 100 mil dólares, o equivalente a R$ 490 mil. O evento ocorreu no último sábado (11), na Henry Aldridge & Son Ltd, localizada no sudoeste da Inglaterra.

Legenda: Cardápio do Titanic foi leiloado na Inglaterra por quase 100 mil dólares Foto: Reprodução

Andrew Aldridge, diretor administrativo da casa de leilões, disse na quinta-feira (9), ao The New York Times, que, embora se saiba que alguns cardápios do navio sobreviveram, essa é a única cópia conhecida da noite de 11 de abril. “Tendo conversado com os principais colecionadores de memorabilia do Titanic em todo o mundo e consultado vários museus com coleções do navio, não podemos encontrar outros exemplos sobreviventes de um menu de jantar de primeira classe para o dia 11 de abril".

Originalmente, o cardápio foi encontrado em um álbum de fotos da década de 1960 pela filha e pelo genro do falecido historiador Len Stephenson. Ele morava em Dominion, na Nova Escócia, e preservou muitos registros da embarcação.

O leilão incluiu, ainda, um cobertor xadrez da White Star Line, que foi recuperado de um barco salva-vidas do Titanic, e um relógio de bolso de propriedade de um passageiro de segunda classe, um imigrante russo, que não sobreviveu ao naufrágio.

Ao longo dos anos, alguns menus mais simples do Titanic foram leiloados e atingiram preços elevados. Um cardápio de primeira classe do último almoço do navio foi vendido por 120 mil dólares em 2012. Três anos depois, um cardápio do último jantar servido aos passageiros de primeira classe foi vendido por mais de 118 mil dólares.