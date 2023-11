Brasileiro é preso na Espanha suspeito de fazer pichações em apoio a grupo terrorista

Um brasileiro foi preso na Espanha suspeito de fazer pichações favoráveis ao grupo terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) — em português, Pátria, Basca e Liberdade. A organização armada é conhecida por agir com violência em prol do Movimento de Libertação Nacional da região, que quer se tornar independente.

Segundo o jornal El Correo, As pichações foram feitas nas ruas e na igreja de Sodupe, na cidade de Güeñes, a meia hora de Bilbao, no País Basco. O periódico informou também que o suspeito está em situação irregular na Espanha e tem tatuagens pelo corpo idênticas a alguns dos desenhos encontrados.

As pichações diziam, em espanhol, frases como "luta militar" e "a força do povo". As letras ETA ainda foram inscritas dentro de dois círculos, junto a um anagrama composto por uma cobra enrolada em um machado, o símbolo do grupo terrorista.

Capturado pela Polícia Nacional e Local de Sodupe, o brasileiro é acusado de cometer danos, ameaças e crimes contra o patrimônio histórico.

O que é o ETA?

O grupo ETA (Pátria, Basca e Liberdade) se autodenomina uma organização paramilitar separatista, mas é considerado um grupo terrorista pelos governos da Espanha, da França, do Reino Unido, dos Estados Unidos e da União Europeia.

O movimento foi responsabilizado por quase 900 mortes, além de ferimentos e sequestros.