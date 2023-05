Brasileira que havia desaparecido em Paris está 'fraca, abatida e debilitada', diz irmã

A irmã de Fernanda Santos de Oliveira, brasileira que ficou desaparecida por mais de 15 dias em Paris, comentou sobre o estado de saúde da familiar, encontrada pela polícia na capital francesa nessa segunda-feira (22). Segundo ela, Fernanda está "aparentemente muito fraca, abatida e debilitada”. A vítima tem machucados nos pés e nos punhos. As informações são do portal g1.

De acordo com a irmã mais velha, Maria Aparecida de Oliveira, de 52 anos, que vive em Botucatu, no interior de São Paulo, a brasileira foi localizada no apartamento onde mora após a polícia ter sido acionada por vizinhos que a viram retornar para casa. Ela diz estar aliviada com o fato de Fernanda ter sido encontrada com vida.

Fernanda passou por exames ginecológicos que deverão esclarecer aos investigadores se ela foi vítima de abuso sexual. A resposta está prevista para esta terça-feira (23).

Ela desapareceu no dia 6 de maio, quando saiu para trabalhar em um restaurante de comida portuguesa na capital da França.

As irmãs se comunicaram por meio de uma chamada de vídeo, quando a brasileira foi levada pela equipe policial para o hospital.

"Eu só quero abraçá-la, apertá-la, pegar ela no colo. Ela está muito magrinha, muito magrinha. Mas, eu falei para ela que logo ela vai se recuperar", afirma Maria Aparecida.

Ainda conforme a irmã, Fernanda mora há pouco mais de um ano em Boulogne-Billancourt, região do subúrbio da capital francesa.

Após o episódio, a família avalia a possibilidade de trazê-la de volta para o Brasil, já que a situação dela no país ainda é irregular. Uma prima da brasileira deve ir à Paris nos próximos dias para prestar apoio.

INVESTIGAÇÕES

Na França desde 2022, a brasileira conseguiu um emprego em um restaurante de culinária portuguesa, além de manter dois bicos como faxineira. Entretanto, Fernanda mantinha uma situação irregular no país.

Para Nellma Barreto, Fernanda poderia estar sofrendo assédio sexual em um dos trabalhos, motivo que teria levado ao desaparecimento. No entanto, as motivações do caso continuam sendo investigadas. A polícia informou que houve registro de um surto que a brasileira teria sofrido dias antes do sumiço. Bombeiros foram acionados, mas ela disse que estava bem.

Conforme o g1, a irmã de Fernanda afirmou que ela sempre falou em trabalhar na sua área de formação fora do país, já que em Botucatu (SP), onde morava antes de ir para a Europa, teve poucas oportunidades. Ela é técnica de enfermagem e tinha curso de radiologia.

"A Fernanda trabalhou por mais de dez anos em uma indústria de Botucatu e, quando saiu, passou a fazer bicos como cuidadora, de motorista para idosos que precisavam ser levados a consultas médicas. E sempre foi muito estudiosa, sonhadora e esforçada", detalha a irmã, Maria Aparecida.

Desde que chegou à França, em abril de 2022, Fernanda já conseguiu conhecer Amsterdã, na Holanda, e Ibiza, na Espanha. "Ela sempre me disse que queria viajar, conhecer o mundo", afirma a irmã. Fernanda também tem um filho de 23 anos e um casal de netos.