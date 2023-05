Brasileira que estava desaparecida em Paris diz que acordou com amnésia em casa abandonada

Encontrada pela polícia francesa após passar mais de 15 dias desaparecida em Paris, a brasileira Fernanda Santos de Oliveira apresenta quadro de amnésia e não lembra com clareza onde estava, segundo informações do jornal O Globo.

A mulher de 44 anos retornou para seu apartamento na manhã de segunda-feira (22), parecendo estar debilitada. Avistada pelos vizinhos, a polícia foi acionada e a brasileira encaminhada a um hospital psiquiátrico da corporação, onde é mantida sob cuidados médicos.

Fernanda passou por exames ginecológicos que deverão esclarecer aos investigadores se ela foi vítima de abuso sexual. A resposta está prevista para ser dada até esta terça-feira (23). Mais detalhes sobre seu estado de saúde não foram revelados pelas autoridades.

Casa abandonada

Uma mobilização em busca de Fernanda foi criada pela Associação Mulheres na Resistência de Paris. Em entrevista ao Globo, Nellma Barreto - presidente da entidade - disse que Fernanda teria dito a ela só conseguir lembrar de ter ficado em uma espécie de casa abandonada, sem conseguir acessar a rua. Os relatos, no entanto, ainda são imprecisos.

Além disso, contou que só reencontrou o caminho de casa porque foi deixado um bilhete contendo seu próprio endereço. Ainda conforme Barreto, Fernanda também acrescentou que o seu cartão bancário teria sido utilizado, provavelmente pela pessoa que estava com ela.

Investigações

Na França desde 2022, a brasileira conseguiu um emprego em um restaurante de culinária portuguesa, além de manter dois bicos como faxineira. Entretanto, Fernanda mantinha uma situação irregular no país.

Para Nellma Barreto, Fernanda poderia estar sofrendo assédio sexual em um dos trabalhos, motivo que teria levado ao desaparecimento. No entanto, as motivações do caso continuam sendo investigadas. A polícia informou que houve registro de um surto que a brasileira teria sofrido dias antes do sumiço. Bombeiros foram acionados, mas ela disse que estava bem.

Conforme informado pelo g1, a irmã de Fernanda afirmou que ela sempre falou em trabalhar na sua área de formação fora do país, já que em Botucatu (SP), onde morava antes de ir para a Europa, teve poucas oportunidades. Ela é técnica de enfermagem e tinha curso de radiologia.

"A Fernanda trabalhou por mais de dez anos em uma indústria de Botucatu e, quando saiu, passou a fazer bicos como cuidadora, de motorista para idosos que precisavam ser levados a consultas médicas. E sempre foi muito estudiosa, sonhadora e esforçada", detalha a irmã, Maria Aparecida.

Desde que chegou à França, em abril de 2022, Fernanda já conseguiu conhecer Amsterdã, na Holanda, e Ibiza, na Espanha. "Ela sempre me disse que queria viajar, conhecer o mundo", afirma a irmã. Fernanda também tem um filho de 23 anos e um casal de netos.