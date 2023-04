Brasileira morre após dois acidentes de carro seguidos nos EUA

Uma jovem de 21 anos morreu na manhã desta terça-feira (18) após sofrer dois acidentes enquanto trocava o pneu de um carro nos Estados Unidos.

Eduarda Romano da Silva, de 21 anos, morava em Marietta, no estado da Geórgia. Ela estava dirigindo em direção à academia, quando o pneu do carro furou, conforme reportado pelo g1.

A jovem estacionou e saiu para trocar o pneu, quando outro veículo atingiu o carro dela. Após a colisão, o motorista do segundo carro parou do lado de fora, com Eduarda, e os dois foram atropelados por outro veículo.

O tio de Eduarda, Salmo Vieira, disse que a sobrinha e o outro motorista morreram ainda no local do acidente. No total, cinco veículos se envolveram na colisão.

Traslado do corpo

Eduarda nasceu em Itaguari, no interior de Goiás. Salmo afirmou que a sobrinha foi morar nos Estados Unidos com a mãe para estudar.

"Minha irmã [mãe de Eduarda] está muito abatida, estamos estudando o jeito para realizar o velório da minha sobrinha em Itaguari", disse ao g1.

A família criou uma campanha de arrecadação de fundos para custear o traslado do corpo de Eduarda até Goiás.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que está à disposição para prestar assistência consular aos familiares da brasileira, auxiliando na expedição de documentos.

"Não há previsão legal e orçamentária para o pagamento do translado de restos mortais com recursos públicos", ressalta o Itamaraty.