Incêndio em hospital de Pequim deixa 21 mortos

Um incêndio em um hospital na cidade de Pequim, na China, deixou 21 mortos nesta terça-feira (18). As informações são do jornal oficial do Partido Comunista da capital chinesa, o Beijing Daily, que divulgou balanço às 18h, no horário local.

O alerta sobre o fogo no hospital Changfeng, no bairro de Fengtai, foi dado pouco antes das 13h locais (2h em Brasília). Enquanto isso, o incêndio foi apagado meia hora depois, e os serviços de socorro retiraram 71 pacientes nas duas horas seguintes, conforme divulgou o periódico.

Segundo o balanço veiculado às 7h (horário de Brasília), 21 pessoas morreram e as causas do "acidente" estão sendo investigadas. Até o momento, entretanto, não foram divulgadas informações sobre o estado dos feridos.

O Hospital Changfeng fica no oeste da capital, a cerca de 25 minutos de carro da Praça da Paz Celestial. O jornal South China Morning Post informou que vídeos publicados mostraram pessoas sentadas em unidades de ar condicionado no exterior do prédio tentando fugir da fumaça, enquanto outras improvisaram cordas com lençóis para escapar.