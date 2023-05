Bebê nasce com 'terceiro braço' nas costas por causa de rara condição médica; entenda

Um recém-nascido surpreendeu médicos ao nascer com um terceiro braço em hospital no estado Rajasthan, localizado no norte da Índia. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o membro a mais nasceu nas costas do bebê.

O "terceiro braço" é mais curto dos que os outros, e a mão só tem três projeções que parecem com dedos.

Apesar da condição, os médicos não detalharam se será necessário algum tratamento especial.

Caso de polimelia

As imagens do caso foram divulgadas nas redes sociais, sendo possível ver a má formação na "terceira mão".

Esse é um caso de polimelia, conforme foi diagnosticado por especialistas. Isso porque houve uma má-formação congênita, resultando no "terceiro braço".