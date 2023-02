Barragem se rompe e inunda vilarejo na Síria após terremoto no País e na Turquia

Uma barragem se rompeu e inundou o vilarejo de Tlul, no Noroeste da Síria, nessa quinta-feira (9), em consequência do forte terremoto que abalou o País e a nação vizinha Turquia. A maioria dos habitantes da região teve que deixar o local.

A água cobriu parcialmente as casas e os troncos de árvores, e plantações de trigo e de feijão ficaram completamente submersas neste povoado ao Norte da província de Idlib, próximo à fronteira com a Turquia. As ruas também ficaram alagadas, devido ao rompimento da barragem, instalada em um afluente do rio Orontes, que passa pela região.

Nossa situação é dramática. Olha a água ao nosso redor", desabafou Luan Husein Hamadeh, um dos poucos moradores que permaneceram na aldeia.

Legenda: Alguns moradores permaneceram no local Foto: MUHAMMAD HAJ KADOUR / AFP

Legenda: Visão aérea mostra como ficou o vilarejo após o rompimento Foto: MUHAMMAD HAJ KADOUR / AFP

Legenda: Vias ficaram aladas após o incidente Foto: MUHAMMAD HAJ KADOUR / AFP

Legenda: Rompimento seria uma consequência do terremoto do início da semana Foto: MUHAMMAD HAJ KADOUR / AFP

O terremoto que devastou partes da Síria e da Turquia, na segunda-feira (6), deixou pelo menos 21.700 mortos, conforme balanço provisório divulgado no início da manhã desta sexta-feira (10).

No território turco, a ajuda humanitária começou a chegar. A Alemanha anunciou o envio de 90 toneladas de material por avião. Em simultâneo, o acesso à Síria, que está em guerra civil e com o regime alvo de sanções da comunidade internacional, é muito mais complicado.

A guerra destruiu hospitais e provocou problemas no abastecimento de energia elétrica e água na Síria, mas a ONU só consegue enviar ajuda para as zonas controladas por rebeldes no noroeste do país através de Bab al Hawa, na fronteira com a Turquia.