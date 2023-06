Banhistas fogem de tubarão na Espanha e animal aparece morto depois, diz jornal; veja vídeo

Um grupo de turistas saiu às pressas do mar na cidade de Alicante, na Espanha, ao avistar um tubarão nadando próximo a eles, nesta quinta-feira (15). O momento foi registrado em vídeo e mostra pessoas assustadas em fuga para a praia. As informações foram divulgadas pelo portal Hugo Gloss.

Conforme a imprensa local, ao perceberem a presença do animal, os salva-vidas e vigilantes apitaram para que as pessoas saíssem rapidamente da água. Segundo testemunhas, uma senhora teve um ataque de pânico e precisou de ajuda para sair do mar.

Em vídeo, e possível ver que o animal nada próximo à costa, mas não aparenta mostrar comportamento agressivo e não tenta chegar até as pessoas na água.

Relatórios iniciais apontaram que se tratava de um tubarão-azul com cerca de dois metros de comprimento.

A praia foi liberada cinco minutos depois do incidente, após socorristas buscarem pelo animal e concluírem que ele havia voltado para alto-mar.

Tubarão aparece morto

Horas depois, no entanto, o animal teria supostamente aparecido morto a poucos metros do local, segundo vídeo publicado pelo Información. Nas imagens, ele é visto boiando entre rochas perto da costa.

Em entrevista ao jornal, o biólogo Juan Antonio Pujol explicou que o animal deveria estar com alguma doença. A alimentação da espécie é centrada em peixes, segundo ele, sendo “muito raro atacar as pessoas, muito menos nestes casos com problemas ou infecções”.