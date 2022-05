Baiano organiza doação de 24 toneladas de alimentos e beneficia 300 mil refugiados ucranianos

Buscando contribuir com a redução da fome no leste europeu diante do conflito entre Rússia e Ucrânia, o empreendedor social baiano Rafael Romano forneceu 24 toneladas de alimentos desidratados para pessoas da região. A ação beneficiou 300 mil refugiados do conflito.

O empresário de 29 anos reflete que sair de casa, deixando para trás as lembranças do lar, já pode ser difícil quando a mudança é por escolha. No caso daqueles que foram forçados a dizer adeus ao próprio país em meio à guerra, o desafio é ainda maior. Por isso, Rafael se mobilizou para garantir três envios de alimentos às cidades ucranianas desde março, chegando a viajar ao país na segunda vez.

Legenda: As refeições fornecidas podem ser cozinhadas em até 10 minutos Foto: Divulação

A prioridade da entrega foi para as cidades mais afetadas pelo conflito, que sofriam com o desabastecimento de alimentos, como Odessa e Mykolaiv.

O empresário baiano, também formado em engenharia civil, é presidente da Simple Nutri, startup responsável por doar e vender refeições, além de fornecer produtos a preço de custo para causas específicas.

A ação contou com apoio da Agência Brasileira de Cooperação, da Organização das Nações Unidas (ONU), do Avião Solidário da Latam, do Movimento União BR, da Cruz Vermelha, da Amazon e da CARE.

Três envios

O primeiro envio de doações aconteceu ainda no começo de março. Nessa época, a startup de Rafael viabilizou a produção e entrega de 10 toneladas de alimentos, o que equivale a 400 mil refeições. O segundo envio garantiu mais 4 toneladas de alimentos, assim como insumos de saúde.

Legenda: Alimentos desidratados podem ser facilmente consumidos em meio aos cenários de guerras e desastres ambientais Foto: Divulgação/Simple Nutri

Nesta viagem, realizada no fim de março, Rafael decidiu ir ao local, acompanhar o processo de entrega na base da Cruz Vermelha, na fronteira da Romênia com a Ucrânia. Nessa linha de frente, foi possível compreender melhor as necessidades dos refugiados.

Rafael Romano Empreendedor social “A gente mandou 60 mil itens de materiais cirúrgicos. Além de comida, precisavam de material cirúrgico. Conseguimos viabilizar também essa doação e mandamos 4 toneladas de ajuda humanitária”.

Por fim, a entrega mais recente ocorreu no fim de abril. Enquanto acompanhava a distribuição, Rafael teve contato com a organização humanitária CARE, uma das maiores no mundo. Assim, realizou uma parceria com eles para enviar mais 10 toneladas de alimentos.

O envio ocorreu por meio do Avião Solidário da Latam até Frankurt, na Alemanha. Posteriormente, a Amazon garantiu o apoio terrestre de envio para a fronteira da Ucrânia com a Romênia.

Viagem à Ucrânia

Na viagem até a fronteira com a Ucrânia, Rafael pôde ter contato com as famílias que precisaram abandonar os seus lares. Para ele, a situação que mais marcou ao acompanhar os ucranianos cruzando a fronteira, na Romênia, foi ver a separação dos entes familiares.

Rafael Romano Empresário “Não são famílias completas. Vi um pai que foi levar a mulher e a filha, acompanhei ele se despedindo. Os três estavam chorando. A filha e mãe saíram para entrar na fila e cruzar a fronteira, mas o pai ficou. Uma cena como essa choca”.

Além disso, Rafael disse que tentou distribuir um pouco de apoio emocional nas doações. “A entrega do amor, o olho no olho é muito importante, por mais que tenha essa barreira da língua. Acho fundamental ter esse contato de olho no olho”, compartilha.

Legenda: Rafael Romano sempre foi incentivado por familiares a participar de projetos sociais e ter um olhar diferencial para as pessoas Foto: Divulgação/Simple Nutri

Dessa forma, foi no ato de doar e garantir alimento às pessoas que precisaram abandonar suas antigas vidas que ele percebeu a importância do apoio enquanto humanidade. “Nosso foco é ajudar a compreender a fome a nível internacional”, disse.

Ações globais de combate à fome

As ações de apoio a refugiados mobilizam todo o mundo. A Organização das Nações Unidas (ONU), por meio o Programa Mundial de Alimentos, lançou uma operação emergencial para arrecadar US$ 570 milhões para a Ucrânia. De acordo com a AFP, a verba seria destinada para fornecer assistência alimentar a civis que fogem do conflito.

Além disso, a AGCO Corporation e a AAF abriram uma campanha de equipe "ShareTheMeal", em parceria com o Programa da ONU.

182.000 Refeições em três meses. A meta era da campanha "ShareTheMeal", buscando incentivar doações de dinheiro e alimento

"Estamos preocupados com a segurança alimentar das pessoas atingidas pela crise na Ucrânia. Por meio de nosso desenvolvimento comunitário, estamos mobilizando uma doação imediata para fornecer assistência alimentar às famílias afetadas na Ucrânia e suas fronteiras", detalhou Roger N. Batkin, presidente do conselho da AGCO Agriculture Foundation à AFP.

