Avião pega fogo durante pouso em Miami e deixa três feridos; veja vídeo

Um avião pegou fogo nesta terça-feira (21) logo após a aterrissagem no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, deixando três pessoas feridas. Aparentemente o incidente aconteceu após uma falha no trem de pouso. As informações são do Uol.

O voo 203, da companhia Red Air, partiu de Santo Domingo, na República Dominicana, às 15h do horário local e, quando se aproximou do destino, realizou um movimento sem intercorrências para se preparar para o pouso, segundo informações do site de aviação Simple Flying.

Depois de tocar na Pista 9, a aeronave virou para a esquerda e derrapou na área gramada que separa a Pista 9 da Pista 12-30. A asa esquerda da aeronave atingiu uma estrutura de antena do aeroporto, incluindo um pequeno prédio próximo a ela.

Outra colisão danificou a asa direita do jato, provocando um incêndio de grande proporção nesta estrutura. O pouso foi gravado por testemunhas, que flagraram o avião em chamas. Em um deles, a aeronave é vista com a asa destruída e se arrastando pelo chão antes de sair da pista.

Feridos

As imagens também mostram os ocupantes deixando a aeronave às pressas assim que ela para na pista. Todos os 140 passageiros e 11 tripulantes foram evacuados com segurança. Três pessoas tiveram ferimentos leves e foram levadas para o hospital.

Sediada na República Dominicana, a Red Air é uma companhia aérea que opera uma frota de aeronaves McDonnell Douglas, composta por três MD-82 e um MD-81. A aeronave envolvida no acidente era um MD-82. O caso é investigado pela Agência Americana de Aviação e pelo Conselho Nacional de Segurança dos Transportes.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo