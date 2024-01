Ataque na fronteira da Jordânia mata três militares americanos; dezenas ficam feridos

Três miliares norte-americanos foram mortos no último sábado (27) em um ataque aéreo de drones às forças dos Estados Unidos que estavam estacionadas no nordeste da Jordânia, perto da fronteira com a Síria. As informações são do G1.

Pelo menos 34 americanos ficaram feridos, mas os estados de saúde não foram divulgados.

A informação foi dada neste domingo (28) pelo presidente dos EUA, Joe Biden, e pelas autoridades do país. Biden culpou grupos apoiados pelo Irã.

"Sabemos que foi realizado por grupos militares radicais apoiados pelo Irã que operam na Síria e no Iraque", disse Biden, em comunicado.

Foram as primeiras mortes de tropas americanas na região desde o início da guerra entre Israel e o grupo Hamas na Faixa de Gaza.

A guerra no Oriente Médio eclodiu após o ataque do grupo terrorista Hamas a Israel em 7 de outubro, deixando 1.200 mortos. O contra-ataque de Israel a Gaza matou mais de 26 mil palestinos, conforme o ministério da saúde local.

Os EUA mantêm até o momento a posição oficial de que Washington não está em guerra na região, porém o país realizou ataques contra alvos dos grupos Rútis do Iêmen.