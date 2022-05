Aranha gigante é usada por australiano para se livrar de baratas em casa

Um australiano teve a ideia de "domesticar" uma aranha para acabar com a presença de baratas em casa. O caso chamou a atenção nas redes sociais e alguns usuários chegaram a desconfiar do relato. O portal IFL Science chegou a confirmar a história.



"O nome dela é Charlotte, ela é um membro bem-vindo da família Gray na Austrália. Ela adora comer insetos e outras coisas", escreveu uma usuária no Twitter, onde a aranha apareceu depois que o caso foi relatado pela primeira vez em um grupo privado no Facebook.

O autor da postagem original era Jake Gray, pai de duas crianças e tutor autodeclarado da aranha Charlotte.

"As aranhas caçadoras sempre foram toleradas em nossa casa por conta da quantidade de baratas, e não usamos produtos químicos para matar os bichos", disse Jake em conversa com o site de ciências.

Veneno é pouco lesivo

Jake deu um nome ao aracnídeo para deixar a presença dela menos assustadora dentro de casa. "Nós vimos Charlotte pela primeira vez há 12 meses e ela estava maior do que o normal", declarou o australiano.

Conforme o IFL Science, a aranha que Jake cria não oferece perigo a humanos, pois o veneno é pouco lesivo e normalmente usado contra presas.