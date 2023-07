Após um ano em coma, jovem acorda horas antes de aparelhos serem desligados

Um jovem de Cheltenham, na Inglaterra, acordou de um coma pouco antes de ter os aparelhos médicos desligados. O caso foi revelado pelo pai dele ao jornal BBC.

James Howard-Jones, de 28 anos, foi hospitalizado após levar um soco em uma briga de rua, em abril de 2022. Ele teve grandes danos cerebrais e ficou em coma por um ano.

Durante a internação, James passou por diversas cirurgias de emergência. Sem melhora, os médicos declararam a morte cerebral do jovem. Pouco antes de ter seus aparelhos desligados, ele acordou.

O jovem ainda realiza tratamento e precisar de cadeira de rodas em algumas horas do dia, devido ao cansaço. Após assimilar os acontecimentos, James enfrenta um quadro de depressão.

Briga na rua

No dia da briga, James estava assistindo a uma luta de boxe em um bar com amigos. Ao sair do local, os jovens encontraram outro grupo e acabaram entrando em uma discussão.

Durante as discussões, Ben Davies, de 24 anos, atingiu James com um soco, deixando-o inconsciente. Ben foi condenado a 2 anos e 4 meses de prisão pela agressão.

Em seu depoimento, Davies admitiu que lesionou Ben, mas disse não ter tido intenção. O juiz responsável pela condenação, Martin Picton, afirmou que a sentença "não reflete o dano terrível".