Após alerta de emergência, Vulcão Ubinas explode no Peru; veja vídeo

O governo peruano declarou, nesta quarta-feira, estado de emergência nos arredores do vulcão Ubinas, no sul do Peru. O vulcão entrou em erupção nesta quinta-feira (6).

Cerca de duas mil pessoas moram nas proximidades. A medida foi tomada diante do "perigo iminente" de um novo processo de erupção, que começou em 24 de junho.

O Conselho de Ministros aprovou a medida de caráter preventivo, após o aumento das explosões e liberação de cinzas nas últimas horas.

O decreto irá vigorar por 60 dias e compreende os distritos da região de Moquegua, a aproximadamente 1.100 km de Lima.

As autoridades não revelaram em quais povoados irá vigorar o estado de emergência.

O Ubinas entrou em erupção novamente depois de quatro anos, o que levou as autoridades a elevar o nível de alerta de amarelo para laranja.

Na terça-feira (3), expeliu colunas de fumaça e cinzas que alcançaram uma altura máxima de 5.500 metros acima da cratera.

O material vulcânico alcançou os distritos de Ubinas e Matalaque.