Após teste de DNA, mulher descobre que marido tem caso com mãe dela há 22 anos

Uma mulher de 40 anos, nos Estados Unidos, descobriu que o marido tinha um caso com a mãe dela há mais de 22 anos. Juntos, tiveram dois filhos e esconderam a paternidade das crianças. Foi apenas após um teste de DNA que mulher descobriu que os dois irmãos eram filhos do esposo. As informações são da revista Marie Claire.

O caso foi relatado como um depoimento anônimo no fórum online Reddit. A autora da publicação disse que o companheiro e ela iniciaram o namoro ainda na adolescência. Aos 17 anos, engravidou pela primeira vez e foram morar na fazenda da família dela.

A estadunidense teve mais três filhos e está grávida da quinta criança. No entanto, em janeiro deste ano, voltou de uma viagem com as amigas e encontrou o marido e a mãe juntos no quarto.

Mulher de 40 anos "Entrei e vi minha mãe fazendo sexo com o meu marido. Minha mãe gritou para eu sair do quarto 'deles', o que me abalou ainda mais. Foi quando eu perguntei a verdade para ele e me disse que minha mãe o 'seduziu' quando ele tinha apenas 18 anos e, desde então, os dois vinham fazendo sexo desprotegido pelo menos uma vez por mês".

Considerando o tempo da traição, percebeu que os três irmãos mais novos poderiam ser filhos do marido. Um teste de DNA foi realizado, descobrindo que os gêmeos eram filhos biológicos dele.

Marido expulso de casa

Após a descoberta, a autora do relato expulsou o marido de casa. "Ele estava fazendo sexo com minha mãe e comigo, em alguns casos, chegando à nossa cama minutos depois", disse.

Segundo ela, o marido engravidou a mãe cerca de uma semana depois de engravidá-la. "Embora eu achasse tão fofo e divertido compartilhar uma experiência de gravidez com minha mãe, ela estava grávida dos meio-irmãos de meus filhos", acrescentou.

Por conta da situação, ela e os filhos agora fazem terapia.