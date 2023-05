Homem de 22 anos tem pulmão perfurado por uso de vape; entenda

Um técnico de enfermagem de 22 anos teve o pulmão perfurado pelo uso excessivo de vape (cigarro eletrônico) no estado da Virgínia, nos Estados Unidos.

Jonathan Belcher acordou sem ar e com uma dor intensa no ombro esquerdo, como se fosse um "balão prestes a explodir". O caso ocorreu em 26 de abril e foi noticiado nesta segunda-feira (22) pelo jornal The Mirror.

O técnico de enfermagem foi ao hospital e os médicos identificaram que o pulmão esquerdo dele estava perfurado e entrou em colapso. O ar comprimido começou a esmagar o pneumotórax e o jovem precisou passar por cirurgia.

Na tentativa de fechar o buraco, os médicos precisaram retirar um quarto superior do pulmão esquerdo de Jonathan. Uma das enfermeiras do caso afirmou que ele estava "olhando a morte de frente".

"Eu acordei morrendo [naquele dia]. Eu estava apavorado, e sabia que tinha algo muito errado, mas não sabia o que", afirmou Jonathan ao The Mirror.

Consequências da cirurgia

Jonathan começou a usar vape aos 17 anos e desenvolveu um vício severo, fumando o equivalente a 20 cigarros por dia. Após a cirurgia, o jovem ficou quase duas semanas internado e recebeu alta em 9 de maio.

Com a retirada de parte do pulmão, o técnico de enfermagem precisa lidar com problemas para dormir e fica sem fôlego após tarefas simples.

"A dor não foi a pior parte deste que voltei para casa, na verdade, foi o trauma", revelou o jovem. Ele lamenta não ter mais a capacidade de fazer as coisas como antes.

Após o trauma, Jonathan afirma que parou totalmente de usar vapes. "Com a dor que eu passei, o trauma que isso criou e os problemas que tenho enfrentado desde então, o melhor conselho que poderia dar para quem quer parar de furmar é pensar que isso irá acontecer com você", disse.

"Não pense como se fosse acontecer, pense em quando vai acontecer", alegou o técnico de enfermagem.