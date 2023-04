Acidente de trem deixa um morto e dezenas de feridos na Holanda

Um trem de alta velocidade colidiu nesta terça-feira (4) com equipamento de construção que estava nos trilhos e descarrilou perto de Haia, oeste da Holanda. O acidente deixou pelo menos um morto e 30 feridos.

O trem, de dois andares, viajava entre Leiden e Haia e bateu em uma grua que estava nos trilhos durante a madrugada. Um trem de carga também colidiu parcialmente com a máquina, informaram fontes do setor ferroviário.

Após o impacto, o trem descarrilou e dois vagões de passageiros viraram, um na direção de um campo adjacente e outro em um declive da via. Um vagão sofreu um incêndio após o acidente, conforme a imprensa local.

"Primeiro ouvimos uma explosão e depois outra muito mais intensa", declarou à AFP Chris van Engelenburg, 36 anos, morador da região. "Depois ouvimos as pessoas gritando", acrescentou.

O trem transportava quase 50 pessoas, segundo as autoridades holandesas. Onze foram levadas para casas próximas e os feridos em estado grave foram transportados para o hospital", informou o serviço de emergência.

"A locomotiva elétrica do trem de carga ficou gravemente danificada, mas o maquinista foi examinado por um médico e está bem", anunciou a operadora DB Cargo.

Linha foi suspensa

A linha muito movimentada, que liga Amsterdã com Bruxelas e Paris, foi suspensa por algumas horas, segundo as autoridades ferroviárias.

"Os danos são enormes, nunca vi nada igual. Mas, felizmente, isto não aconteceu com frequência na Holanda", declarou à AFP o porta-voz da ProRail, Jeroen Wienen, que anunciou a abertura de "várias investigações".

"Foi um acidente de trem terrível", afirmou no Twitter o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, que confirmou o balanço de uma vítima fatal e vários feridos. "Meus pensamentos estão com os parentes e com todas as vítimas", acrescentou Rutte.

O presidente da empresa ferroviária ProRail, John Voppen, citou um "dia sombrio para o setor".