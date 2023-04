Ministra da França, Marlene Schiappa é criticada por ser capa da revista Playboy

Após posar vestida para capa da Playboy, a secretária de Estado francesa Marlene Schiappa foi criticada por aceitar participar da revista conhecida por conteúdo erótico. Na publicação, ela está usando um maiô e tem um número escrito em busto. As informações são do g1.

Em declaração a um canal de TV francês, detalhou que a foto foi tirada para acompanhar entrevista em que falou sobre aborto, assim como direitos das mulheres e das pessoas LGBTQIA+.

Schiappa ainda afirmou que os corpos femininos podem ser expostos em qualquer espaço. Posteriormente, nas redes sociais, voltou a defender o direito das mulheres de fazerem o que quiserem com os próprios corpos.

Marlene Schiappa Secretária de Estado francesa "Na França, as mulheres são livres, não importa se isso incomoda os retrógrados e os hipócritas".

Ao longo da carreira, construiu uma trajetória pautada no direito das mulheres, e atualmente é responsável pela área de Economia Social e Solidária e da Vida Associativa.

Quem é Marlene Schiappa?

A política Marlene Schiappa, 40 anos, já foi vice-prefeita da cidade de Le Mans e conselheira regional. Conforme o Uol, em 2017, foi nomeada secretária francesa de Estado da Igualdade de Gênero.

No cargo, apresentou a legislação responsável por proibir o assédio às mulheres nas ruas. Anteriormente, também escreveu livros eróticos e textos sobre igualdade de gênero.

Com o pseudônimo de Marie Minelli, também publicou livros sobre sexo, como "Dare to Have a Female Orgasm" (Atreva-se a Ter um Orgasmo Feminino") e "Indecent Marriage" ("Casamento Indecente").