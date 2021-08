São Luís, no Maranhão, inicia vacinação contra a Covid-19 em população maior de 12 anos

A cidade de São Luís (MA) deu início, nesta sexta-feira (6) à vacinação da população com 12 anos contra a Covid-19. Com o avanço para essa faixa etária, a cidade concluirá vacinação de todo o público apto a ser imunizado contra o novo coronavírus, sendo a primeira capital brasileira a vacinar a população adulta e a de adolescentes.



O prefeito Eduardo Braide (Podemos) atribui o sucesso da vacinação na capital à forte adesão da população à imunização. Para ele, a responsabilidade dos pais conta nesse aspecto, pois eles "desde a primeira chamada dos adolescentes têm comparecido aos postos com seus filhos".

"A vacina chegava à nossa rede e imediatamente ia para o braço das pessoas. Essa segurança também contribuiu para levar as pessoas aos postos de imunização", destacou o gestor municipal. Nesta sexta, ele tuitou animado sobre o início da vacinação para a idade.

Todos aqueles com 12 anos, que residem na capital maranhense e estão cadastrados na plataforma poderão se vacinar. No entanto, tais adolescentes precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis.Nessa quinta-feira (5), foram vacinados os adolescentes de 13 anos. De acordo com a prefeitura, a vacinação das pessoas de 13 e 12 anos ocorre após São Luís receber um novo lote de 22.836 mil doses de vacinas da Pfizer.