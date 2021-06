Governo do Maranhão sorteará prêmios para incentivar vacinação contra a Covid-19

A partir da próxima semana, o Governo do Maranhão irá sortear prêmios à população para incentivar a vacinação contra a Covid-19. De acordo com o governador Flávio Dino, o objetivo é garantir que as pessoas completem a imunização com a segunda dose do imunobiológico.

O chefe do Executivo maranhense, no entanto, não deu detalhes de como os sorteios acontecerão e quais serão os prêmios. Dino divulgou o incentivo nas redes sociais nesta terça-feira (15).

"Vamos sortear prêmios para incentivar que as pessoas lembrem de tomar a 2ª dose a vacina e que haja o devido registro pelos municípios no sistema do Ministério da Saúde", anunciou o gestor estadual.

Por meio do Twitter, Flávio Dino ainda divulgou que Alcântara, na Região Metropolitana de São Luís, se tornará a primeira cidade "100% vacinada", nesta quarta-fera (16).

Legenda: Governador maranhense anunciou novidades sobre a campanha de imunização no Twitter Foto: Reprodução

Vacinação no Maranhão

De acordo com dados da Secretaria de Saúde do Maranhão, disponíveis no Painel Covid-19 da pasta, o estado já aplicou 2.323.400 doses de imunizantes. Dados foram atualizados às 17h57 desta terça-feira (15).

Em São Luís, o governo iniciou, nesta terça, mais um "Arraial da Vacinação", desta vez no bairro Cidade Olímpica. Serão imunizadas, até a próxima sexta-feira (18), pessoas com 25 anos ou mais, residentes no bairro e nas adjacências.

Para tomar a vacina, o público deve portar documentos como RG, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência. Atendimento ocorre de 8h às 16h. Também nesta terça, mais um Arraial começou no município de Morros.

Conforme o governo estadual, mais eventos de vacinação serão realizados nos próximos dias. Já foram feitos "Arraiás da Vacinação" em cidades como Timon, São José do Ribamar e Paço do Lumiar.