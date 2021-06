Alcântara, no Maranhão, é a 1ª cidade 100% vacinada contra a Covid-19, diz governador Flávio Dino

Alcântara, no Maranhão, é a primeira cidade brasileira 100% vacinada com 1ª dose contra a Covid-19, segundo informações do governo estadual. O evento que celebrou a marca foi realizado na tarde desta quarta-feira (16) na cidade que fica a cerca de 30 quilômetros da capital São Luís.

Leia Mais Maranhão Governo do Maranhão sorteará prêmios para incentivar vacinação contra a Covid-19

Segundo o governador Flávio Dino, o acesso de toda a população-alvo à 1ª dose da vacina foi garantido com estratégias como os 'Arraiais da Vacinação', a serem realizados em todas as regiões do Estado.

Nas redes sociais, o governador parabenizou as equipes de saúde pela conquista da Cidade. "Que muitas outras venham. Parabéns às equipes estaduais e municipais".

Legenda: Nas redes sociais, o governador Flávio Dino parabenizou as equipes de saúde pela conquista da cidade Foto: Reprodução Instagram

Comunidades quilombolas

Com mais de 21 mil habitantes, o município histórico é caracterizado pela grande presença de quilombolas, um dos grupos do público-alvo da campanha de vacinação contra a Covid-19. Ao todo, são 204 comunidades quilombolas, onde vivem mais de 3 mil famílias.

Para alcançar o resultado, equipes da Força Estadual de Saúde do Maranhão (Fesma) foram destacadas para o município, segundo o Governo do Estado. Entre eles, enfermeiros, aplicadores e digitadores, que atuaram em conjunto com os profissionais municipais para o avanço da vacinação.