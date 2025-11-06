Homem acende cigarro e causa princípio de incêndio em posto de combustível no Maranhão; veja vídeo

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem acendeu um cigarro e causou um princípio de incêndio em um posto de combustíveis localizado na Avenida Presidente Médici, em Timon, Maranhão. O caso ocorreu na noite dessa segunda-feira (3).

Segundo informações do g1, os funcionários haviam orientado os clientes a se afastarem da área, já que o posto estava realizando o descarregamento de combustível, procedimento que exige precaução devido à presença de vapores inflamáveis.

Chamas se espalharam após descarte de fósforo

As imagens mostram o momento em que o homem risca o fósforo para acender o cigarro e o joga no chão. Logo em seguida, as chamas se espalham rapidamente, atingindo a área externa do posto. Clientes que estavam na loja de conveniência e nas mesas próximas se assustaram e deixaram o local às pressas. Uma motocicleta que estava próxima quase foi atingida, mas não sofreu danos.

Um dos frentistas conseguiu conter o fogo utilizando um extintor, impedindo que as chamas se alastrassem. O Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado.

Falha no projeto de segurança

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Timon, o espaço externo do posto, onde havia mesas e cadeiras, não estava previsto no projeto de combate a incêndio aprovado para o estabelecimento. Essa área teria aumentado o risco de acidentes, já que não possuía as medidas de segurança necessárias.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o Corpo de Bombeiros do Maranhão afirmou que o incêndio começou a partir de uma fonte de calor gerada pelo palito de fósforo utilizado pelo cliente.

“Esse tipo de ato, em um ambiente com vapores inflamáveis, cria as condições ideais para o início do fogo”, informou a corporação.

Sem vítimas confirmadas

As filmagens mostram pessoas próximas às chamas, que conseguiram sair rapidamente do local. Como o Corpo de Bombeiros não foi acionado, não há registro oficial de feridos. No entanto, a corporação explicou que, em situações semelhantes, é possível que ocorram queimaduras de 1º ou 2º grau, considerando a intensidade das chamas.

Tanto a Agência Nacional do Petróleo (ANP) quanto o Corpo de Bombeiros determinam que todos os postos de combustíveis mantenham sinalização visível de “Proibido Fumar” e sigam protocolos rigorosos de segurança.

Essas medidas incluem sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, dispositivos de contenção para vazamentos e o uso de extintores adequados, como os de Pó Químico Seco (PQS) e os de dióxido de carbono (CO₂). No caso de Timon, os frentistas utilizaram dois extintores de CO₂, aplicados de forma rápida e eficiente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o cumprimento dessas normas é fundamental para evitar acidentes e garantir a segurança de clientes e trabalhadores.