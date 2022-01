Vacinas aplicadas no Brasil fornecem proteção adicional a quem já teve Covid-19, diz Fiocruz

Quem já teve a infecção por Covid-19 recebe um “alto grau” de proteção extra dos quatro tipos de vacinas aplicadas no Brasil. A revelação é de um estudo liderado por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e publicado na plataforma Medrvix na última quarta-feira (29).

A análise indica que Coronavac, Astrazeneca, Janssen e Pfizer têm efetividade entre 39% e 65% na prevenção de quadros sintomáticos.

Além disso, os vacinados com duas doses da Coronavac, Astrazeneca e Pfizer têm proteção 80% maior para formas graves suscetíveis à internação hospitalar ou morte do que infectados não vacinados.

O estudo foi divulgado em formato preprint, ou seja, ainda não teve revisão de outros cientistas. Ele foi elaborado por 20 pesquisadores do Brasil e de universidades estrangeiras.

Para os autores do artigo, os dados reforçam a importância da vacinação, especificamente com as duas doses, já que alguns países recomendam apenas uma dose por considerarem que os infectados já possuem algum nível de anticorpos.