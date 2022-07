Telescópio James Webb captura primeiras imagens de Júpiter

O telescópio espacial James Webb, o mais poderoso já colocado em órbita, capturou mais imagens surpreendentes nesta quinta-feira (14). Depois registrar as primeiras galáxias formadas pouco depois do Big Bang, o telescópio agora relevou as primeiras fotos de Júpiter e de sua lua.

O planeta foi visto por meio de infravermelho, que destaca suas diferentes faixas de cor. A imagem também mostra a Grande Mancha Vermelha, que aparece como um grande ponto branco.

"Combinadas com as imagens de campo profundo divulgadas, essas imagens de Júpiter demonstram a compreensão completa do que Webb pode observar, desde as galáxias observáveis ​​mais fracas e distantes até planetas em nosso próprio quintal cósmico que você pode ver a olho nu de seu quintal real", disse à Nasa Bryan Holler, cientista do Space Telescope Science Institute em Baltimore.

Fotos de Júpiter feitas pelo James Webb

Foto: NASA, ESA, CSA, and B. Holler and J. Stansberry (STScI)

O telescópio pode observar os satélites e anéis perto de objetos brilhantes do sistema solar, como Júpiter, Saturno e Marte. Os detalhes do ensaio provam que Webb rastreia alvos e produz imagens nunca antes vistas.

Os anéis de Júpiter também foram registrados pelo telescópio. A captura foi realizada pela NIRcam, a câmera infravermelha.