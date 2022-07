Cometa K2 vai passar próximo da Terra hoje (14); saiba como assistir

O K2, um dos cometas ativos mais distantes, chegará no ponto máximo de aproximação com a Terra nesta quinta-feira (14). Localizado na constelação de Ophiuchus, ele poderá ser observado com o uso de pequenos telescópios ou até mesmo com lunetas. As informações são da Agência Brasil.

De acordo com o Observatório Nacional (ON), o K2 não será visível a olho nu, mas, ainda assim, será possível observá-lo. “Ele poderá ser observado com o uso de pequenos telescópios ou até mesmo com lunetas, desde que o observador esteja em locais com pouca poluição luminosa, ou seja, locais mais escuros”, explicou ao ON o pesquisador do observatório Marçal Evangelista Santana.

O K2 estará a uma distância de cerca de 270 milhões de quilômetros do nosso planeta. Ainda segundo o físico, os observadores que estiverem no hemisfério sul terão uma visão privilegiada do cometa em quase toda esta noite.

Como observar o cometa K2?

O especialista indica que, para melhor observação, basta olhar para a constelação de Ophiuchus, tendo como referência a constelação de Escorpião. Para facilitar a localização, ele sugere o uso do aplicativo Stellarium, disponível para download de forma gratuita.

O canal do YouTube The Virtual Telescope Project também vai transmitir ao vivo a passagem do cometa em seu canal oficial, a partir das 19h15:

O K2 foi registrado pela primeira vez pelo Telescópio Espacial Hubble em maio de 2017, entre as órbitas de Saturno e Urano e a 2,4 bilhões de quilômetros do Sol, ou seja, 16 vezes mais longe do que a Terra está do Sol.

O cometa já estava ativo quando foi descoberto e, desde então, vem se movendo em direção ao Sol. Segundo alguns trabalhos recentes, o cometa C/2017 K2 pode ter iniciado sua atividade quando estava além da órbita do planeta Urano.