Primeira lua cheia do ano acontece nesta sexta (06); veja horário e como ver

A primeira Lua Cheia de 2023 acontece nesta sexta-feira (6). O nascimento da lua cheia ocorre pouco após as 19h, junto com o pôr do Sol, segundo informações do uol.

É possível observar os dois fenômenos simultaneamente, um de cada lado do céu. É importante estar em um ambiente com visão clara e desobstruída.

O nascer da lua pode ser observado de qualquer parte do país, sem necessidade de instrumentos especiais.

A lua nasce ao leste e se põe no oeste, lado oposto ao nascer do sol, na manhã de sábado (7).

Lua de Lobo

A Lua cheia de janeiro tem o nome de Lua de Lobo. A escolha foi feita por povos tradicionais norte-americanos, pois nesta época, os animais costumam ser ouvidos uivando.

Outro nome adotado é Lua de Gelo, devido ao inverno no hemisfério norte. Em parte da Europa, o nome é 'Lua após o Yule', em referência a um festival de inverno de três dias.

Já no calendário hindu, pode ser usada a designação Shakambhari Purnima.