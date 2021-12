Leonard, o 'Cometa de Natal', vai passar próximo à Terra na semana que vem; saiba como observar

O cometa Leonard, descoberto em janeiro deste ano, vai fazer uma aparição única na Terra na próxima semana. Segundo uma trajetória projetada por cientistas da Agência Espacial Norte-americana (Nasa), o cometa deve passar o mais próximo possível à Terra entre os dias 8 e 12. Ele segue viagem rumo ao Sol.

Se as condições meteorológicas forem favoráveis, Leonard, ou "Cometa de Natal", como alguns portais de notícias sobre ciência o têm chamado, vai poder ser visto a olho nu, próximo à linha oeste do horizonte, em quase todos os países da América Latina nesse período.



A principal recomendação para ter uma visão privilegiada da passagem do cometa é buscar lugares sem poluição visual, com horizonte e céu limpos. Binóculos e telescópios podem ajudar a localizá-lo e rastreá-lo.

Segundo pesquisadores, a 'cauda' de poeira característica desse tipo de astro tem um brilho de magnitude quatro, semelhante ao de uma estrela média.



Devido à imprevisibilidade dos cometas, a Nasa não consegue ainda precisar exatamente quando e a que horas Leonard vai estar mais próximo da Terra.

Há um indicativo, porém, de acordo com a BBC, de que o dia 12 seja o mais favorável, quando o astro vai estar a cerca de 35 milhões de quilômetros de distância do planeta. Nesse dia, o ideal é tentar ver o fenômeno antes do amanhecer.

Um perfil no Twitter chamado 'Comet C/2021 A1 (LEONARD)' dá atualizações sobre a situação atual do cometa e dicas para vê-lo. Acompanhe:

I am 64.63 million km away from Earth. You can spot me near the Canes Venatici constellation. My current magnitude is 7.5, so I am NOT VISIBILE to the naked eye yet#comet #cometc2021a1 #cometLEONARD #C2021A1 #FollowTheComet