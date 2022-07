Foguete chinês se desintegrou sobre o Índico, dizem militares dos Estados Unidos

Um foguete espacial chinês, lançado no último domingo (24), realizou um retorno descontrolado à atmosfera neste sábado (30). O transporte se desintegrou sobre o Oceano Índico, detalharam fontes militares dos Estados Unidos, sem apontar se os destroços causaram algum dano.

"O foguete Longa Marcha-5B voltou a entrar na atmosfera sobre o Oceano Índico em 30 de julho, às 16h45 GMT, confirmou o Comando da Força Espacial dos Estados Unidos em conta no Twitter.

Para detalhes sobre a dispersão dos destroços e a localização exata do impacto, o centro militar citou as autoridades chinesas, que lançaram no último dia 24 o segundo dos três módulos de sua estação espacial Tiangong, que deve estar em pleno funcionamento até o fim do ano.

Sem informações precisas

"A China não forneceu informações precisas sobre a trajetória de seu foguete Longa Marcha-5B", ressaltou o chefe da Nasa, Bill Nelson. "Todas as nações que realizam atividades espaciais devem adotar as melhores práticas", porque a queda de objetos desse tamanho "representa um risco significativo de perda de vidas ou propriedades", assinalou.

Quando os aparelhos ingressam na atmosfera, é produzido um imenso calor e atrito, fazendo com que algumas partes possam queimar e se desintegrar, mas é possível que naves maiores, como o foguete chinês, não sejam completamente destruídos.