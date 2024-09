Escola em Fortaleza terá telescópios para observação da lua nesta sexta (20), em parceria com a Nasa

Quem nunca sonhou em viajar pelo espaço e conhecer a Lua? Nesta sexta-feira (20), a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) João Mattos vai tornar esse sonho mais próximo para os moradores de Fortaleza. A instituição participa da Noite Internacional de Observação da Lua, evento astronômico de iniciativa da Nasa.

O evento é gratuito e voltado para pessoas de todas as idades que possam comparecer ao local, no bairro Montese, das 18h às 21h. Para participar, é necessário fazer inscrições a partir das 14h na própria unidade escolar.

A EEMTI João Mattos vai contar com salas temáticas, telescópios para observação no pátio e um planetário inflável. A iniciativa tem parceria com a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), que desenvolve o projeto Ciência no Parque.

A iniciativa da agência espacial dos Estados Unidos tem o objetivo de mostrar a importância da Lua e dos diversos astros espaciais para as pessoas. No Ceará, o projeto já passou por municípios como Beberibe e Pedra Branca.

Veja também Ciência Superlua e eclipse lunar parcial acontecem nesta terça-feira (17); veja horário e como observar Ciência Terra se prepara para 'segunda lua' neste mês de setembro; saiba como observar

Para Socorro de Paula, diretora da escola do Montese, integrar a observação da lua no cotidiano dos alunos promove o enriquecimento da aprendizagem e da criatividade, além de promover a consciência sobre as questões ambientais e climáticas.

É uma forma de conectar os alunos ao mundo ao seu redor, tornando o aprendizado mais significativo e envolvente, além da oportunidade de abrir a escola para a comunidade local Socorro de Paula Diretora da EEMTI João Mattos

Nasa promove observações lunares

Nos meses de setembro e outubro, a Nasa promove, anualmente, noites de observação ao satélite natural da Terra em diversos locais pelo mundo. O período é escolhido por coincidir com o momento em que a Lua está no quarto crescente, o que torna possível melhores oportunidades de visualização no início da noite.

A organização também incentiva os observadores a compartilhar suas experiências nas redes sociais através da hashtag ObserveTheMoon, ou "observa a lua", em tradução livre. “Seja ao ar livre, em casa, online ou onde quer que você esteja, estamos felizes em tê-lo conosco”, enfatiza.