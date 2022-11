Eclipse lunar acontece nesta terça (08); veja que horas começa e onde assistir

O eclipse lunar conhecido como "Lua de Sangue" deve ser visto no Brasil, assim como em outros países da América do Norte, América do Sul, Ásia, África e Europa, na terça-feira (7). A NASA apontou que o eclipse lunar parcial tem início às 5h44 no horário de Brasília.

Já o eclipse total começa às 06h17, com previsão de término às 07h42. Ao todo, a Lua deve ficar com uma cor de cobre avermelhado por 85 minutos.

O fenômeno ocorre em que o brilho do satélite diminui e ganha tons avermelhados. O Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados e a Lua passa na sombra da Terra.

Onde assistir ao vivo

A transmissão inicia às 5h30.

O que é um eclipse lunar?

Um eclipe lunar acontece quando a lua é coberta pela sombra da Terra. No entanto, existem dois tipos de eclipe lunar mais conhecidos. Dentre eles, estão: