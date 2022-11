Último eclipse lunar total do ano acontece nesta semana; saiba quando começa

Moradores do Acre poderão assistir, na manhã da próxima terça-feira (8), ao último eclipse lunar total deste ano. Quem estiver nos estados do Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul verá apenas a fase parcial.

Josina Nascimento, astrônoma e gestora da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência (DICOP) do Observatório Nacional (ON), conta que os eclipses lunares acontecem quando a Lua entra na sombra da Terra. O fenômeno acontece em três fases: a penumbral, que é quando ainda é imperceptível a olho nu; a parcial, quando a Lua fica menos brilhante; e a total, quando adquire uma cor avermelhada.

“Quando a Lua entra na penumbra, temos o eclipse penumbral e quando entra na umbra temos o parcial. Quando a Lua está totalmente dentro da umbra temos o eclipse total. Todo eclipse total passa pelas fases penumbral e parcial, tanto antes quanto depois da fase total”, explica.

Quando começa o eclipse?

O eclipse deve começar às 7h17 (pelo horário de Brasília), com fase total prevista para as 8h42. Além do Acre, o eclipse será visto por completo na parte nordeste da Europa, na Ásia, Austrália, na América do Norte e na América Central, na parte noroeste da América do Sul, nos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico e no Ártico.

“Diferentemente do eclipse do Sol, o eclipse da Lua é visto por todos que estão vendo a Lua. Em geral, qualquer pessoa no lado noturno da Terra no momento do eclipse pode vê-lo. Ocorre que, para nós, a Lua já terá se posto ou estará se pondo no decorrer do eclipse. Somente no extremo oeste é que será visto como total e mesmo assim com a Lua se pondo e por poucos minutos”, esclarece Josina.

O fenômeno só voltará a acontecer na noite de 13 para 14 de março de 2025 e aí sim será visto em todo o Brasil, segundo o ON.