Cometa Nishimura poderá ser visto do Ceará nesta quarta-feira (14); veja horário e como assistir

Descoberto em agosto deste ano pelo japonês Hideo Nishimura, o cometa Nishimura pode ser observado em Fortaleza pela primeira vez na última terça-feira (12), durante o amanhecer. A próxima oportunidade para avistar o corpo celeste será nesta quinta-feira (14).

As informações foram adiantadas pelo professor de Astronomia e colunista do Diário do Nordeste, Ednardo Rodrigues, no início do mês.

Segundo o professor, após contornar o sol, o cometa de nome científico C/2023 P1 passará a ser observado ao anoitecer desta quinta (14), no breve intervalo 17h36 às 17h39.

Melhor dia para observação será 16 de setembro

Conforme o especialista, no entanto, o melhor dia para prestigiá-lo será no sábado (16), quando atingir a magnitude 4.89, no intervalo de 17h35 às 18h01. Isso porque, destaca o professor, quanto menor a magnitude de um astro, mais brilhante ele é.

O C/2023 P1 ainda ficará visível a olho nu até dia 21 de setembro e aparecerá ao lado do planeta Marte na constelação de Virgem, segundo Ednardo Rodrigues.