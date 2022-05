Cientistas divulgam som do buraco negro, após foto inédita na Via Láctea; ouça

Astrônomos do consórcio internacional Event Horizon Telescope (EHT) divulgaram, nessa quinta-feira (12), o som emitido pelo Sagitário A*, conhecido como buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea.

O EHT captou o "barulho" através do processo de sonificação, que cruza dados astronômicos. Para o astrofísico Heino Falcke, da Universidade Radboud, na Holanda, a descoberta revela um feito histórico.

"É um sonho que se torna realidade após décadas de trabalho […] Eu sempre soube que esse dia chegaria, mas nunca esperei que fosse tão claro e impressionante”, avaliou.

Imagem inédita

Ainda nessa quinta-feira (12), a EHT revelou a primeira foto de um buraco negro na Via Láctea, localizado a cerca de 26 mil anos-luz da Terra.

O buraco negro é uma espécie de abismo cósmico que atrai para si tudo o que se aproxima, a uma determinada distância. Com uma atração gravitacional extrema, nem a luz escapa desses objetos.

Segundo astrônomos, há catalogados três tipos: buracos negros estelares, buracos negros intermediários e buracos negros supermassivos.

"Estas observações sem precedentes aumentaram grandemente o nosso conhecimento do que acontece mesmo no centro da nossa Galáxia e nos dão novas pistas sobre como é que estes buracos negros gigantes interagem com o meio que os rodeia", pontuou cientista do Projeto EHT, Geoffrey Bower, do Instituto de Astronomia e Astrofísica da Academia Sínica, em Taipei.