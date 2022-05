Engenheiro de produção será o segundo brasileiro a ir ao espaço

O engenheiro de produção Victor Correa​ Hespanha, 28, será o segundo brasileiro a ir ao espaço, e o primeiro a ir como turista. O voo, ainda sem data definida, ocorrerá este ano, a bordo de uma cápsula New Shepard, da empresa americana Blue Origin. As informações são da Folha de São Paulo.

Victor integrará a missão NS-21, a quinta a levar pessoas, em uma viagem suborbital. Isso significa que a nave ultrapassará o limite de 100 km de altura, considerado a borda do espaço, mas não chega a entrar em órbita, descendo em seguida.

No trajeto, os ocupantes experimentam cerca de três minutos de imponderabilidade, a sensação de ausência de peso.

A cápsula se solta após a fase propulsada do voo e cruza a chamada linha de Kármán, onde a atmosfera já é rarefeita demais para sustentar voo aerodinâmico. A partir daí, traça uma parábola guiada pela gravidade e, em queda livre, volta ao planeta.

O foguete, de estágio único movido a hidrogênio e oxigênio líquidos, pousa de volta com seu próprio motor, e a cápsula desce suavemente nos arredores, de paraquedas.

A missão partirá do centro da Blue Origin, no Texas, Estados Unidos. Até o momento, a empresa espacial já levou 20 pessoas até a borda do espaço. No primeiro voo tripulado, em julho de 2021, o próprio Bezos fez a viagem, acompanhado por outras três pessoas.

Primeiro turista brasileiro

Hespanha se tornará o primeiro turista espacial brasileiro. Antes dele, em 2006, o então astronauta Marcos Cesar Pontes foi ao espaço, como representante da Agência Espacial Brasileira. Na ocasião, Pontes realizou uma missão de trabalho na Estação Espacial Internacional, viajando a bordo de uma cápsula russa Soyuz. O astronauta passou dez dias no espaço.

"Acho que só vou me sentir pronto quando estiver embarcado e com o foguete decolando", disse Hespanha.

"Minha família está bastante ansiosa, assim como eu. Todos animados e ansiosos. Como muitas crianças brasileiras, já sonhei em ser astronauta. Confesso que não ser um tema que acompanhava diariamente, mas sempre tive bastante curiosidade", disse.

Sorteio

Hespanha teve direito a viagem por vencer um sorteio, após investir em um NFT (sigla para Non-Fungible Token), algo como uma propriedade única que só existe no mundo virtual, da Crypto Space Agency.

"Comprei pensando no potencial de valorização, nunca imaginei que seria sorteado. Estou realizando um sonho de criança por meio de um NFT, a ficha ainda está caindo", completa.

O custo real da viagem não foi divulgado, já que no momento a Blue Origin não tem um preço de tabela por assento. Eles são negociados individualmente.