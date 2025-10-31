Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Imóveis

sala de estar

Imóveis

Cinco dicas para decorar pequenos ambientes

Especialista ensina técnicas simples para otimizar os espaços e torná-los mais funcionais.

Redação 27 de Agosto de 2020
eliminar mofo

Imóveis

Umidade favorece aparecimento do mofo

Entenda como acabar com o bolor em móveis e paredes e preservar a sua saúde e de sua família.

Redação 11 de Junho de 2020

Imóveis

Profissionais dão dicas para projetar a sala de jantar

Saiba como criar o ambiente perfeito para receber os amigos após o período de isolamento social.

Redação 29 de Maio de 2020

Imóveis

Como escolher a tinta para a sua residência

Confira orientações técnicas para fazer a opção certa antes de comprar.

Redação 15 de Maio de 2020

Imóveis

Para montar um bom home office

Quando bem escolhidos, itens básicos podem deixar seu espaço de trabalho em casa mais confortável e funcional.

Redação 12 de Maio de 2020

Imóveis

Designers de interiores têm panorama positivo

Especialistas do segmento apontam fatores que podem impulsionar a atuação desses profissionais no País.

Giuliano Villa Nova 01 de Maio de 2020

Imóveis

Dicas para fazer pequenas reformas

Veja orientações de especialistas para aproveitar o período de isolamento social e realizar manutenções na sua residência.

Redação 28 de Abril de 2020

Imóveis

Jardim de inverno facilita contato com a natureza

Tendência na decoração, ambiente aconchegante pode valorizar os imóveis.

Redação 24 de Abril de 2020

Imóveis

Risco de febre amarela exige cuidados nos condomínios

Vacinação e vigilância com o acúmulo de sujeira e água parada podem reduzir preocupação de moradores.

Redação 21 de Abril de 2020

Imóveis

Reforma necessita de acompanhamento profissional

Confira dicas para quem deseja começar um trabalho de reforma ou construção.

Redação 17 de Abril de 2020
