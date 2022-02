Fortaleza vence com sobras

Com cinco minutos, Capixaba deu passe para Romarinho, Dudu não interveio e Marcão saiu para levar bola entre as pernas.

Se não foi tão incessante o domínio, o Fortaleza, ainda assim, apresentou sobras suficientes para outras finalizações.

Lucas Lima deu o ritmo e Capixaba "pintou os canecos" pelo lado esquerdo, como o melhor do jogo.

Mesmo acossado, o Floresta beliscou duas vezes, com Iago, e, no finzinho do primeiro tempo, com Alisson.

No segundo tempo, o Floresta foi perdendo o fôlego e passou a correr para o próprio campo, na tentativa de marcar o Leão.

O tricolor só "organizou o movimento" quando entraram Moisés, Ígor, Crispim (pela direita) e Depietri.

Alegraram o jogo, empurraram o adversário para a defensiva e urdiram o segundo gol, através de Depietri.

Moisés, que está pedindo vaga no ataque titular, deu o último passe para o argentino guardar.

Marcão, goleiro do Floresta, teve que "sujar o material" para manter a derrota em apenas 2 x 0.

Foi isso.