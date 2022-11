Copa do Mundo dia #6: Inglaterra e Holanda decepcionam e não garantem vaga antecipada

O 6º dia de Copa do Mundo teve Holanda e Inglaterra em campo e com possibilidades de classificações antecipadas para as Oitavas de Final. Bastavam vencer Equador e Estados Unidos, adversários briosos, mas claramente inferiores.

Mas pior do que não vencerem seus jogos - ambas empataram - foi a atuação da "Laranja" e do English Team: jogos bem baixo e em momentos até dominadas por seus adversários.

Pela Holanda, exceto o atacante Gakpo - que fez um belo gol - e o zagueiro Van Dijk, - sempre seguro - a defesa atuou muito mal - principalmente os zagueiros Timber e Aké - e o setor de criação não funcionou, com os alas e meias errando muito. Assim, o empate em 1 a 1 com o Equador foi lucro, com a equipe sul-americana jogando melhor e quase vencendo no fim em finalização de Plata no travessão. Sem contar o gol mal-anulado de Estupiñan.

Legenda: A Holanda amargou um empate frustrante com o Equador pela 2ª rodada da Copa do Mundo Foto: Divulgação / Holanda

O Equador, time forte fisicamente e veloz, levou muito perigo ao gol da Holanda, aproveitando generosos espaços cedidos por ela.

Se a vitória contra Senegal foi convincente, apesar do equilíbrio do jogo, a segunda partida da Holanda desapontou. laro que ela vencerá a fraca equipe do Catar, se classificando em 1º do grupo A na 3ª rodada, mas mostrou pouco para quem quer surpreender os favoritos: Brasil, França e Argentina. A equipe de Louis Van Gaal precisará melhorar muito.

Preguiça inglesa

A Inglaterra vinha de uma goleada de 6 a 2 do Irã e se vencesse, garantiria vaga antecipada no Grupo B. Mas jogou muito mal, certamente se confiando nos 3 pontos da 1ª rodada e do grande saldo de gols que construiu.

Faltou ambição ao time inglês, que fez uma partida muito burocrática, uma das mais sonolentas da Copa, no empate em 0 a 0 com os Estados Unidos.

Legenda: Inglaterra e Estados Unidos empataram sem gols pela Copa do Mundo Foto: Divulgação / Inglaterra

A defesa inglesa foi mais exigida do que o normal, tamanha a passividade do time, leia-se marcadores, sejam os alas ou volantes. Um time que do meio pra frente tem Bellingham, Sterling, Saka e Harry Kane pode criar muito mais. Mas não criou e amargou um empate.

Vencer a combalida equipe de Gales no clássico britânico pela 3ª rodada não deve ser problema, garantindo a 1ª colocação do Grupo B, mas precisará jogar mais se quiser avançar nos mata-matas da Copa.



Outros jogos

As vitórias de Senegal e Irã foram muito legais. O país africano venceu a primeira de seu continente na Copa e chegará na última rodada contra Equador precisando vencer para se classificar. A vitória contra o Catar por 3 a 1 foi protocolar pela fragilidade do adversário, mas dá animo aos selegaleses.

Depois de ser goleado pela Inglaterra, o Irã se recuperou em grande estilo e venceu Gales por 2 a 0 com gols nos acréscimos. A determinação dos jogadores, a festa incrível e emocionante da torcida iraniana foram notáveis, e a equipe pode sonhar com uma inédita vaga nas Oitavas contra os Estados Unidos.