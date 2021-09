Pacotão de Bolsonaro na economia vai da casa própria ao crédito no Caixa Tem; veja medidas

Acuado politicamente após os atos de 7 de setembro e com a popularidade em queda vertiginosa, o presidente Jair Bolsonaro deslancha uma série de medidas positivas na economia para recuperar a imagem, de olho em 2022.

As iniciativas chegam em um momento de fragilidade econômica, com os preços de diversos produtos essenciais nas alturas, o que vem pesando para a deterioração da avaliação do mandatário.

A maior parte delas tem a Caixa como fiadora, incluindo uma série de novos programas que facilitam a compra de imóveis e o novo Bolsa Família.

Lista das medidas

Habite Seguro

Redução no juro imobiliário

Maior limite no FGTS para imóveis do Casa Verde Amarela

Microcrédito de até R$ 3 mil no Caixa Tem

Auxílio Brasil

Mais beneficiários na tarifa social de energia

Crédito para casa própria de policiais e bombeiros

Legenda: Policiais estão entre os beneficiados pelo novo programa habitacional da Caixa Foto: Saulo Roberto

O Palácio acenou aos profissionais da área de segurança, com um crédito de R$ 100 milhões voltado exclusivamente para policiais, bombeiros, agentes penitenciários e demais categorias.

COMO FUNCIONARÁ O PROGRAMA?

Poderão participar do Habite Seguro:

Policiais federais;

Rodoviários federais, penais, militares e civis;

Bombeiros militares ativos e inativos, da reserva remunerada e reformados;

Peritos e papiloscopistas integrantes dos institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação, ativos e inativos e aposentados;

Guardas municipais.

O crédito deverá começar a ser ofertado na Caixa Econômica Federal a partir do dia 3/11. Têm direito profissionais com remuneração de até R$ 7 mil.

O subsídio pode chegar a R$ 2.100 para a tarifa de contratação e até R$ 12 mil no valor de entrada.

Redução do juro imobiliário

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães já antecipou que o banco vai reduzir as taxas de juros para financiamento imobiliário, em sentido oposto à elevação da selic e dos demais players do mercado.

"A Caixa vai reduzir os juros. Não tá aumentando a Selic? Então, a Caixa Econômica Federal, com um lucro que nunca teve, sem roubar, vai diminuir os juros da casa própria. Mas isso fica para quinta-feira", afirmou durante cerimônia, no Palácio do Planalto, para lançamento do programa habitacional voltado a profissionais da segurança pública.

Os detalhes serão divulgados ainda nesta semana.

Limite maior do FGTS para compra de imóvel

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, nesta semana, novas regras sobre o teto do valor do financiamento de imóveis em programas de habitação popular, como o Casa Verde Amarela, lançado pelo Governo Federal.

A medida prevê aumento entre 10% e 15% no teto dos valores comercializados pelo programa. A mudança, no entanto, só entra em vigor no ano que vem.

Microcrédito no Caixa Tem para 30 milhões de pessoas

Legenda: Usuários do Caixa Tem terão crédito de até R$ 3 mil Foto: Antonio Salaverry / Shutterstock.com

Pedro Guimarães também informou que a Caixa vai anunciar em setembro um "grande programa de microcrédito" que estará disponível pelo aplicativo CaixaTem.

O capital disponível será de R$ 500 a R$ 3 mil, pré-aprovado e com parcelas de 18 a 24 meses.

“A gente vai conjugar o final do auxílio emergencial com o começo do programa de microcrédito para 30 milhões de pessoas e nós vamos conjugar com dois grupos, o grupo que vai receber o Bolsa Família, este grupo não tem condição de pagar, então é uma transferência de renda, e o grupo que tem condição de pagar”, disse.

Auxílio Brasil

O Governo ainda tenta costurar o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, que pretende turbinar os valores pagos aos beneficiários e ainda criar outras modalidades de benefícios.

A fonte de recursos para o novo programa ainda não está garantida. O Ministério da Economia quer postergar o pagamento de precatórios para subsidiar o Auxílio Brasil. Veja abaixo como deve funcionar o programa.

MODALIDADE BÁSICA

Segundo o Ministério da Cidadania, os três benefícios na modalidade básica são os seguintes:

Benefício Primeira Infância: Contempla famílias com crianças com até 36 meses incompletos.

Contempla famílias com crianças com até 36 meses incompletos. Benefício Composição Familiar: Diferentemente do Bolsa Família, que limita o benefício aos jovens de até 17 anos, será destinado a jovens de 18 a 21 anos incompletos. O objetivo, segundo o governo, é incentivar esse grupo a concluir ao menos um nível de escolarização formal.

Diferentemente do Bolsa Família, que limita o benefício aos jovens de até 17 anos, será destinado a jovens de 18 a 21 anos incompletos. O objetivo, segundo o governo, é incentivar esse grupo a concluir ao menos um nível de escolarização formal. Benefício de Superação da Extrema Pobreza: Se após receber os benefícios anteriores a renda mensal per capita da família não superar a linha da extrema pobreza, ela terá direito a um apoio financeiro sem limitações relacionadas ao número de integrantes do núcleo familiar.

BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES

Os seis benefícios acessórios, que funcionarão como espécie de bônus e unificarão diversas políticas sociais, são os seguintes.

Auxílio Esporte Escolar: Destinado a estudantes com idades entre 12 e 17 anos incompletos, membros de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil e que se destacarem nos Jogos Escolares Brasileiros.

Destinado a estudantes com idades entre 12 e 17 anos incompletos, membros de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil e que se destacarem nos Jogos Escolares Brasileiros. Bolsa de Iniciação Científica Júnior: Para estudantes com bom desempenho em competições acadêmicas e científicas e que sejam beneficiários do Auxílio Brasil. A transferência do valor será feita em 12 parcelas mensais. Não há número máximo de beneficiários por núcleo familiar.

Para estudantes com bom desempenho em competições acadêmicas e científicas e que sejam beneficiários do Auxílio Brasil. A transferência do valor será feita em 12 parcelas mensais. Não há número máximo de beneficiários por núcleo familiar. Auxílio Criança Cidadã: Destinado ao responsável por família com criança de até 48 meses incompletos que consiga fonte de renda, mas não encontre vaga em creches públicas ou privadas da rede conveniada. O valor será pago até a criança completar 48 meses de vida, e o limite por núcleo familiar ainda será regulamentado.

Destinado ao responsável por família com criança de até 48 meses incompletos que consiga fonte de renda, mas não encontre vaga em creches públicas ou privadas da rede conveniada. O valor será pago até a criança completar 48 meses de vida, e o limite por núcleo familiar ainda será regulamentado. Auxílio Inclusão Produtiva Rural: Pago por até 36 meses aos agricultores familiares inscritos no Cadastro Único.

Pago por até 36 meses aos agricultores familiares inscritos no Cadastro Único. Auxílio Inclusão Produtiva Urbana: quem estiver na folha de pagamento do programa Auxílio Brasil e comprovar vínculo de emprego formal receberá o benefício.

quem estiver na folha de pagamento do programa Auxílio Brasil e comprovar vínculo de emprego formal receberá o benefício. Benefício Compensatório de Transição: Para famílias beneficiadas pelo Bolsa Família e perderem parte do valor recebido após o enquadramento no Auxílio Brasil. Será concedido no período de implementação do novo programa e mantido até que haja acréscimo no valor recebido pela família ou até que não se enquadre mais nos critérios de elegibilidade.

Tarifa social de energia

Com a dolorosa alta da conta de luz, o Governo Federal deu sinal verde para a lei que que determina a inscrição automática de famílias de baixa renda como beneficiárias da Tarifa Social de Energia Elétrica.

Esta medida deve facilitar o ingresso de milhões de famílias nessa categoria especial que, aliás, é isenta das bandeiras tarifárias mais caras, como a vermelha e a de escassez hídrica, recém-criada.

O QUE DEVE MUDAR?

A lei deve facilitar as inscrições no programa a partir do compartilhamento das informações do Cadastro Único (CadÚnico) pelo Executivo. Hoje, os interessados precisam solicitar a inscrição, por telefone ou dirigir-se à distribuidora para solicitar o benefício.

O benefício é destinado a família com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo que seja inscrita no CadÚnico. Segundo o governo, podem entrar no programa ainda as famílias com integrantes contemplados pelo benefício de prestação continuada da assistência social (BPC).