11 fotos de preços do passado recente que vão deixar você com saudades

Sou de uma geração que não tem acesa na memória a época tenebrosa da hiperinflação, que desesperava famílias brasileiras antes do plano real. Portanto, quaisquer descompassos nos preços que fujam daqueles aumentos que tomamos como 'normais' já são suficientes para causar um esbugalho nos olhos.

É o sentimento de hoje, com os preços de vários produtos, principalmente os essenciais como gasolina, energia elétrica, arroz, feijão, carnes e afins, em franca ascensão e sem previsão de trégua.

Diante deste fenômeno de doer os bolsos, lembranças nostálgicas de um passado nem tão distante têm pipocado nas redes sociais. Dá pra julgar? Ora, bateu aquela saudade dos preços de antigamente e as pessoas estão contemplando, quase acariciando, aqueles valores dos quais certamente se reclamava — de barriga cheia — à época.

Sem querer tripudiar dos impulsos nostálgicos — mas já tripudiando —, a Coluna separou imagens dos arquivos do Diário do Nordeste que mostram preços bastante saudosos. Não viajamos muito longe no tempo para não espezinhar demais a situação atual dos consumidores. Boa viagem ao passado!

Gasolina em 2009

Com a gasolina na faixa dos R$ 7,00 no Brasil, estes letreiros de R$ 2 e pouco, direto do ano de 2009, dão vontade de pegar o DeLorean e voltar 12 anos pra abastecer o tanque. O litro hoje se encaminha para perto do triplo do preço naquele ano.

Legenda: Preço da gasolina em 2009 Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

Gasolina em 2010

Legenda: Gasolina comum em 2010 Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

E essa promoção de gasolina em 2010? Gerou até fila no posto. Mas por R$ 2,16 o litro, valeu encarar.

Gasolina em 2016

Legenda: Preço da gasolina comum em 2016 Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

Não faz tanto tempo assim, a gasolina saía por algo em torno de R$ 3,50.

Carro 0 km

Legenda: Anúncio de concessionária em 2013 Foto: Reprodução

Em 2013, era possível comprar um Gol 0 km por pouco mais de R$ 30 mil. Hoje, dificilmente encontra-se o carro por menos de R$ 50 mil, a depender da versão.

Óleo de soja

Legenda: Preço do óleo de soja em 2008 Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

O óleo de soja não sofreu grandes flutuações de 2008, ano desta foto, até 2020. Mas em pouco mais de um ano, o preço dobrou. É o campeão inflacionário de 2021.

Presunto e queijo

Legenda: Presunto e queijo preços 2008 Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

Dava pra comprar um quilo com menos de R$ 10 em 2008.

Camarão e lagosta

Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

Passado recente. Em 2018, o kg do camarão cinza vendido por R$ 14 no Mercado dos Peixes, em Fortaleza.

Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

E o que dizer do kg da lagosta?

Carne vermelha

Legenda: Preço da carne em 2018 Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

A carne foi um dos produtos que mais subiram nos últimos dois anos. Os preços escalaram mais de 30%. Esta foto é de 2018 e de lá pra cá, ficou bem mais 'salgado' incluir a carne vermelha no dia a dia.

Latinha de cerveja

Legenda: Latinha de cerveja preço 2004 Foto: Divulgação

2004. Do tempo que se comprava uma cerva com 3 moedinhas de 25 centavos. Aliás, quem usa moeda hoje em dia?

Arroz

Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

Que tal arroz na casa de R$ 1 o kg? Foi em 2012. Em 2021, o cenário é bem diferente.