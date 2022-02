Caucaia confirma novo investimento em galpão logístico e polo tecnológico

A Prefeitura de Caucaia firmou entendimento para o investimento em mais um galpão logístico privado no município. A informação foi confirmada pelo prefeito Vitor Valim e deverá ter o projeto apresentado no início da próxima semana.

De acordo com chefe do Executivo municipal de Caucaia, o empreendimento deverá ter patamar semelhante ao último centro de distribuição confirmado para a cidade. Em dezembro, o grupo cearense Carmehil, do segmento de materiais elétricos, anunciou que está concluindo a construção de um complexo de mais de 55 mil metros quadrados.

Os detalhes do novo projeto, contudo, e o nome da empresa que deverá fazer o investimento serão confirmados apenas no começo da próxima semana, segundo Valim. Apesar de não confirmar o valor do investimento, o prefeito garantiu que o aporte será feito por uma empresa nacional.

"Vamos anunciar a construção de um novo galpão de logística na próxima semana, e é bom lembrar que um empreendimento desses trabalha em turnos alternados de pessoas, então um galpão de 10 mil metros quadrados pode gerar 600 empregos. Isso que é o desenvolvimento da cidade e o que a Prefeitura tem fazer, assim como o Governo do Estado, que é um facilitador na economia, até porque quem gera riqueza é o setor privado", disse Valim.

Polo tecnológico

Valim também comentou que até o fim de junho Caucaia terá cobertura total de 5G através de um projeto feito em parceria com a Brisanet. Além disso, o prefeito comentou que a administração municipal está trabalhando na construção de polo tecnológico este ano, que contará com empresas nacionais e internacionais.

Objetivo é inserir a cidade no mercado de tecnologia e gerar oportunidades de trabalho nos próximos anos.

"Vamos anunciar nosso polo tecnológico, que deve ter parceiros nacional e internacionais. Caucaia será a primeira cidade do Brasil a ter cobertura por 5G até junho, trazendo mais informação para população, podendo gerar novos empregos", comentou Valim.