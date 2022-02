São Gonçalo negocia atração de empresas do setor têxtil e de calçados, revela prefeito

Em meio ao desenvolvimento promovido pelo Complexo do Porto do Pecém, o município de São Gonçalo do Amarante ainda negocia a atração de empresas do setor têxtil e de calçados. A informação foi repassada a este colunista pelo próprio prefeito Marcelo Ferreira Teles.

De acordo com o prefeito, o projeto é viabilizar essa atração não só no Complexo Portuário, mas também na sede da cidade e em outros distritos.

"Estamos negociando com empresas do ramo de costuras, sapatos, que é o que mais importa para fazer com que que a população possa fazer parte desse desenvolvimento econômico", afirmou Teles durante inauguração da segunda expansão do Porto do Pecém nesta quinta-feira (10).

O prefeito ainda destacou a importância da ampliação do Complexo para a cidade. "Esses investimentos vão ampliar esse olhar e essa dimensão do Complexo e de São Gonçalo do Amarante, com certeza outros empreendimentos virão".

*Colaborou Lívia Carvalho