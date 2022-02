Empresários da Ibiapaba organizam Agência de Desenvolvimento Regional no Ceará

A Ibiapaba, no noroeste cearense, formalizou um novo grupo de reforço para pautar e dialogar pelas pautas da localidade. Um grupo de empresários, através do Programa Líder, coordenado pelo Sebrae, criou uma agência de desenvolvimento regional no Ceará, a Agência Líder de Desenvolvimento da Ibiapaba, focada no avanço dos setores econômicos das cidades da região.

"Existem mais de 45 integrantes e nós discutimos todas as oportunidades e problemas da nossa região. Nós elaboramos uma agenda de desenvolvimento estratégico para a Ibiapaba baseada em três eixos, o turístico, os setores econômicos, e o de sustentabilidade, empreendedorismo e inovação. Criamos várias ações que podem ser desenvolvidas por iniciativa privada, pública ou as duas ao mesmo tempo", disse Paulo Wagner Costa, presidente da Agência.

Outro ponto importante é que a instituição deverá se articular para tentar defender os interesses dos empresários da região relacionados ao litígio de disputa de territórios entre Ceará e Piauí. O impasse poderá transferir parte de alguns municípios que, hoje, pertencem ao Ceará para o estado vizinho.

Defendendo interesses

Mas os empresários defendem que a mudança não seria favorável, trazendo impactos negativos à geração de emprego e renda, e até mudando o sistema de tributação para os negócios da região. A Associação já está até se articulando com deputados estaduais e acompanhando toda a discussão sobre o assunto na Assembleia Legislativa.

"A gente se propõe estar participando dos temas de relevância que envolvem o desenvolvimento da região da Ibiapaba, no turismo, no comércio, em questões de meio-ambiente, e desenvolvimento das nossas cidades", disse Costa.

Pautas entregues

A associação de desenvolvimento da Ibiapaba, que teve estatuto formalizado na semana passada, já entregou parte da agenda de interesse a alguns deputados estaduais e federais que foram ao evento de lançamento. A intenção é garantir investimentos estratégicos e definidos para melhoria do ambiente de negócios e da sociedade dos municípios envolvidos.

Saiba algumas dos pleitos para a Ibiapaba

Investimento em universidade pública da região

Unidade do Corpo de Bombeiros

Presença do Instituto Médico Legal (IML)

Defesa dos interesses locais sobre o litígio Ceará/Piauí