Com investimento de R$ 772,8 milhões, segunda expansão do Porto do Pecém é inaugurada

O Governo do Ceará inaugurou nesta quinta-feira (10) a segunda expansão do Porto do Pecém, que inclui um novo portão de acesso (Gate 2), uma nova ponte (Ponte 2) para os píeres e um novo berço de atracação (berço 10). O investimento da obra foi de cerca de R$ 772,8 milhões.

Com isso, a capacidade operacional do terminal portuário se amplia para novas movimentações. Na solenidade, presidida pelo governador Camilo Santana, o chefe do Executivo estadual destacou a importância de iniciativas como essa para o desenvolvimento do Ceará.

Além disso, anunciou que novos equipamentos para a movimentação de contêineres e investimentos devem ser entregues neste ano, como a duplicação da CE-155 que conecta o Porto com a BR-222.

Legenda: Camilo Santana e Tasso Jereissati no Porto do Pecém Foto: Fabiane de Paula

Camilo Santana governador do Ceará Estamos entregando hoje o fruto de um investimento importante que o estado tem feito, são recursos de financiamento, recursos captados pelo estado. Vamos entregar em breve já em funcionamento a nova via que leva as placas da siderúrgica até o porto. Tudo isso é um investimento importante para consolidar essa estratégia".

Encerrando o mandato neste ano, o governador fez um balanço dos quase oito anos de governo. "Nunca imaginei enfrentar tantos desafios e tantos problemas, mas tudo o que eu fiz foi dedicar toda a minha energia da minha vida a construir um Ceará melhor, mais justo, mais humano e com mais oportunidades para os cearenses".

Legenda: Políticos e representantes compareceram à solenidade de inauguração Foto: Fabiane de Paula/SVM

Novos equipamentos

Além disso, o terminal portuário receberá novos equipamentos, como o primeiro de três novos guindastes com eletroímã (Bardella) para o embarque rápido de placas de aço produzidas pela Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP).

Os investimentos proporcionaram um resultado recorde em 2021, foram 20 milhões de toneladas movimentadas no ano passado.

Entre janeiro e novembro de 2021, foram movimentadas 20.405.383 toneladas – crescimento de 41% em relação ao mesmo período de 2020, quando foram movimentadas 14.458.128 toneladas.

*Colaborou Lívia Carvalho