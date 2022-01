Da Vicente Leite para o BBB 22: Vinicius, o neto de Seu Branco, leva o Cariri para o horário nobre

O Cariri como notícia nacional está longe de ser uma novidade. Vez em quando, a região aparece em rede nacional, seja associada ao Padre Cícero, Beata Benigna, romarias, Geopark Araripe ou mesmo à Expocrato. Mas ontem a bomba explodiu quase na calçada lá de casa. Foi um rebuliço grande na rua Vicente Leite quando, às 18h, anunciaram que o neto de Seu Branco vai estar no Big Brother Brasil 22!

Antes que atirem a primeira pedra de baladeira, pergunto quem nunca falou sobre o Big Brother Brasil? De bem ou de mal, fala-se. E, a partir de segunda-feira, 17, o BBB vai estar diariamente entre os principais assuntos do país, desde as trends do twitter até as conversas nas calçadas. O BBB vai ser assunto durante meses, a cada paredão, a cada discussão, até a final do disputado prêmio de mais de 1 milhão.

Só que dessa vez o Cariri vai acompanhar com mais atenção. Pela primeira vez na história do programa um dos participantes é caririense. Nascido em Juazeiro do Norte e criado desde pequeno no Crato, o participante Marcos Vinicius, o Marquim da Vicente Leite, neto de Seu Branco, está participando do programa de maior audiência da televisão aberta brasileira.

O caririense adotou o Vinicius como nome principal. Essa é uma lógica de nome composto comum no nosso país. Um sistema que permite escolher um dos dois primeiros nomes. Assim como o meu: Paulo ou Henrique ou mesmo a sigla que me nomeia.

Mas, no caso de Marquim, ou melhor, Vinicius, foi um outro sistema de nomenclatura da nossa gente que figurou ontem na hora de explicar que jovem comunicativo era aquele que chegou ao seleto grupo de BBBs. Aqui no Cariri, ainda se preserva aquela mania de chamar alguém pela sua ascendência. E essa foi a forma encontrada por todo mundo da Vila Alta, no Crato, o bairro de Vinicius, na hora de explicar quem era esse cratense no BBB: o neto de Seu Branco, do Pirão de Costela.

Legenda: A Vicente Leite é aquela rua querida do Crato. Famosa, assim como o BBB, para o bem e para o mal! Nela está o restaurante Pirão de Costela, da família de Vinicius Foto: Marcio Silvestre

Seu Branco era dono de dois restaurantes no Crato, que, após seu falecimento, passaram a ser administrados pela família, um na rua Vicente Leite, o famoso Pirão de Costela, referência ao prato mais pedido, que funciona ao lado de sua casa, o outro restaurante é o do Clube Serrano Atlético Cratense. O patriarca da família ganhou o apelido por se vestir sempre com calças e camisas brancas. Dizem que por promessa.

Pois não é que um descendente do saudoso Branco vai estar no programa líder de audiência do Brasil. Além disso, o que toca ainda mais este coração sertanejo é que o jovem de 23 anos, bacharel em direito e influenciador digital, é da Vicente Leite.

E a Vicente Leite é a rua da minha juventude, onde moraram e moram ícones do Crato, como Dona Expedita (a centenária que fazia dindim de coco e de amendoim), Peti (figura carismática que tinha como marca registrada sempre andar descalça), o próprio Seu Branco, Dona Tica (que mora no Crato, mas adora dizer que só faz compra no Juazeiro), Tia Didi (educadora tradicional), minha vó Lourdes (uma santa), a avó do meu namorado (que também mora na Vicente Leite), Dona Lila (outra santa).

Legenda: Viny nasceu em Juazeiro do Norte, mas foi criado desde pequeno no Crato. Nas suas redes sociais, o brother não esconde seu amor pelo "Cratinho de Açúcar" Foto: Reprodução Instagram

Na ponta da rua ficava Jeová, minha primeira referência em bodega. A Vicente Leite é aquela rua querida do Crato. Famosa, assim como o BBB, para o bem e para o mal! Há quem chame de rua da tesoura por suposta propensão à fofoca por parte de alguns de seus moradores, mas há controvérsias.

Pois, diretamente da Vicente Leite, do limite entre os bairros Vila Alta e Independência, eis que um filho do Crato e neto de Seu Branco vai estar no BBB.