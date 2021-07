Futebol masculino do Brasil estreia com goleada, mas deixa a sensação que poderia ser melhor

Em menos de 30 minutos do primeiro tempo, o grande nome da seleção olímpica do Brasil, Richarlison, já havia marcado três gols. Um hat-trick logo na estreia nos Jogos já indicava sinais de que a goleada viria. Não era exatamente o resultado esperado, já que mesmo longe de contar com as estrelas que poderia, os alemães são sempre um adversário de peso e histórico.

Em um início para o futebol masculino de resultados surpreendentes, com a Argentina perdendo de 2 a 0 para a Austrália e a favorita Espanha empatando em 0 a 0 com o Egito, o Brasil fez o dever de casa, assegurou a liderança do grupo D. No próximo domingo, às 5h30 da manhã (horário de Brasília), enfrenta a segunda colocada, Costa do Marfim.

Cerimômia de abertura restrita

Um dos momentos mais esperados de todas as Olimpíadas é sem dúvida a cerimônia de abertura. É o momento de encontro das nações, troca entre as delegações. Além dos atletas, coreógrafos, atores e dançarinos, ocupavam os estádios. Luzes, fogos e adereços ganham espaço em meio ao palco esportivo.

Em Tóquio 2020, a cerimônia deve apostar na sobriedade, associada ao contexto do mundo, mas com os detalhes da estética japonesa. Pelo Brasil, apenas os porta-bandeiras Bruninho e Ketleyn Quadros participarão do evento, acompanhados pelo chefe da missão Marco La Porta, e por mais um oficial administrativo. Legenda: Bruninho e Ketleyn Quadros serão os porta-bandeiras brasileiros Foto: Divulgação

Apesar de tudo, às 8h da manhã (horário de Brasília), quando a cerimônia começar, parte do mundo deve parar e contemplar o espetáculo, que assim como o tema dos Jogos, devem remeter à reconstrução. Olímpica, claro, mas refletindo na sociedade, que o que mais espera desde o início da pandemia, é a possibilidade de se reconstruir.

Programação de Sexta-feira recheada

Além da abertura, o primeiro dia oficial de competições terá muitos brasileiros na disputa. Como destaque haverá a estreia da candidata ao ouro, seleção masculina de vôlei, que enfrenta a Tunísia (23h05). Agatha e Duda também estão entre as cotadas para o lugar mais alto do pódio e enfrentam a dupla argentina, Gallay/Pereyra (23h). Alisson e Álvaro encaram os também argentinos, Azaad/Capogrosso (22h). Tem handbol masculino, contra a Noroega (23h) e classificatória da ginastica artística masculina (22h). Legenda: Anéis olímpicos em frente ao Estádio Nacional de Tóquio Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters

