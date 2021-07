Chegou a hora! Disputas olímpicas começam nesta terça-feira (20)

O que chegou a parecer totalmente inviável está prestes a acontecer. A primeira Olimpíada durante uma pandemia começa em poucas horas. A edição de Tóquio já é marco na história do esporte e agora não tem mais volta. Responsabilidades assumidas, é hora de começar a competição. Serão 339 eventos, 46 modalidades e 206 países reunidos em 17 dias de competição.

O softbol é a modalidade escolhida para este início. Parte da tradição japonesa, a seleção da casa recebe a australiana, na disputa que é uma variação do beisebol, um pouco mais leve, por conta da diferença na bola, que é mais leve e maior. O campo também não é igual e tem uma dimensão reduzida.

Antes mesmo da abertura, na sexta-feira (23), outras modalidades também começam as disputas, inclusive com Brasil em campo, pelo futebol. No feminino, a seleção enfrenta a China, na quarta-feira (21).

É o início da busca pelo tão sonhado e inédito ouro olímpico. Título que marcaria a geração que fez história na modalidade, liderada por Formiga e Marta.

Elas já têm duas pratas dos Jogos, das edições de 2004 e 2008. Fácil, o caminho não será. Ainda na fase de grupos, enfrentam a vice-campeã do mundo, Holanda, além da Zâmbia, para chegar às quartas de final.



Os homens jogam contra a Alemanha na quinta-feira (22). Uma reedição da última final olímpica, em que o Brasil se deu melhor e, finalmente, conquistou esse título que faltava. Defender o ouro é a missão e, na fase de grupos, a seleção enfrenta ainda Costa do Marfim e Arábia Saudita.



programação brasileira segue intensa nos primeiros dias de Jogos, com esportes candidados à medalha, como vôlei, skate e surf.

Brasil disputará Tóquio 2020 com a 12ª maior delegação, 302 atletas, sendo 31 já com histórico de medalhas olímpicas. Os Estados Unidos lideram com mais que o dobro, 613 competidores, e são favoritos para a liderança geral. Mas para a delegação nacional, a expectativa é de superar os 19 pódios conquistados, na Rio 2016.

Legenda: Prédio do Time Brasil na Vila Olímpica Foto: Reuters