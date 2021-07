Richarlison dá show e Seleção Brasileira amassa Alemanha no 1º tempo pelas Olimpíadas

A Seleção Brasileira vai iniciando bem a trajetória nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O atacante Richarlison vem sendo o grande nome do jogo até o momento, com 3 gols marcados contra a Alemanha.

No primeiro, aos 7 minutos, recebeu passe de Antony, saiu na cara do gol e aproveitou o rebote do goleiro Muller para abrir o placar.

Com intensidade, aos 22 minutos, o time brasileiro chegou ao segundo. Guilherme Arana cruzou na medida, e o "Pombo" mandou para as redes.

Legenda: Richarlison comemora gol marcado pela Seleção Brasileira Foto: Lucas Figueiredo/ CBF

Aos 30, foi a vez de Matheus Cunha fazer grande jogada e achar o atacante do Everton mais uma vez. Ele cortou pra dentro e mandou no canto do goleiro alemão: 3 a 0.

Ainda houve tempo para Matheus Cunha perder uma penalidade.

