Em estreia brasileira nas Olimpíadas, futebol feminino goleia China e acende esperança de medalhas

Em sétimo lugar no ranking da Fifa, a seleção feminina de futebol não chegou a Tóquio entre as favoritas ao ouro. Candidata à medalha, sim. A aposta não é com base nos últimos resultados em campeonatos oficiais: a eliminação ainda nas oitavas da Copa do Mundo de 2019 e o quarto lugar na última edição das Olimpíadas, no Rio, em 2016. Mas leva em consideração peças individuais, que já mostraram força em outras oportunidades, inclusive nesta quarta-feira (21), na estreia com goleada de 5 a 0 contra a China.

Marta, Bia Zaneratto, Debinha, Andressa Alves e a goleira Bárbara, tão criticada, mas fundamental para manutenção do resultado no início do segundo tempo, são os destaques.